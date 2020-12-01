Настя Каменских распустила волосы и очаровала подписчиков

Настя Каменских порадовала фанатов милым фото в ярком образе.

Снимок певицы опубликован в Инстаграм.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая после многолетнего дуэта с Потапом вышла за него замуж и начала сольную карьеру, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз звездная красотка показала в микроблоге милые кадры из новой фотосессии, на которых появилась в стильном образе.

На новых фотографиях Настя запечатлена на улице в интересной локации, на прогулку она вышла в стильном наряде. На ней длинное платье с разрезами, декорированное серебристыми пайетками, поверх которого она накинула черную кожаную куртку, а на ее ногах черные ботинки.

Больше всего внимания привлекает шевелюра звезды – ее пышные кудри распущены и растрепаны ветерком, а на ее лице яркий макияж. На новых снимках красотка выглядит совсем юной и беззаботной. В подписи к фото Каменских написала: “Feel my vibe”. Фанаты в восторге от новых фото звезды, ее заваливают комплиментами в комментариях к фото.

: golos.ua