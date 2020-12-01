В Одессе критически мало кислорода и лекарств для больных коронавирусом

В больницах критически мало кислорода и лекарств. В то время, как правительство уверяет в том, что в Украине с местами в больницах и обеспечением все хорошо, реальная картина сильно отличается от нарисованной.

Одесская волонтер Екатерина Ножевникова сообщила в Фейсбуке, что сегодня утром ей несколько раз звонили с просьбами о помощи. Нескольким людям с низкой сатурацией нужна была помощь с обеспечением кислородом и концентраторами для дыхания.

Также просили помочь с приобретением дорогостоящих лекарств.

Екатерина Ножевникова также сказала, что в течение недели ожидает поставки 20 кислородных концентраторов, а 5 декабря должны привезти еще 20.