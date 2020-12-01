Коронавирусом в Украине заразились 12,5 тысяч за сутки

По состоянию на утро вторника, 1 декабря, в Украине официально подтверждены 745 123 случая коронавирусной инфекции. Из них 12 498 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 12 548 человек (+221 за сутки), а 355 172 пациента (+10 023 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Проведено тестирований за сутки – 62 327 (в частности методом ПЦР – 33 817, методом ИФА – 28 510).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 72277 случаев;

Винницкая область – 17569 случаев;

Волынская область – 24483 случая;

Днепропетровская область – 39659 случаев;

Донецкая область – 23157 случаев;

Житомирская область – 30100 случаев;

Закарпатская область – 23438 случаев;

Запорожская область – 31608 случаев;

Ивано-Франковская область – 37017 случаев;

Киевская область – 38528 случаев;

Кировоградская область – 5382 случая;

Луганская область – 6350 случаев;

Львовская область – 46891 случай;

Николаевская область – 18985 случаев;

Одесская область – 45838 случаев;

Полтавская область – 22763 случая;

Ривненская область – 31283 случая;

Сумская область – 29627 случаев;

Тернопольская область – 28095 случаев;

Харьковская область – 55702 случая;

Херсонская область – 10371 случай;

Хмельницкая область – 29751 случай;

Черкасская область – 23590 случаев;

Черновицкая область – 33942 случая;

Черниговская область – 18717 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.