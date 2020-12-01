Врачи рассказали, как заражаются «болезнью поцелуев»

Мононуклеоз или «болезнь поцелуев» является заразным заболеванием, обычно вызываемым вирусом Эпштейна-Барра (ВЭБ). Большинство людей подвергаются воздействию этого вируса в какой-то момент своей жизни, но не все заражаются или не у всех появляются серьезные симптомы. По статистике, мононуклеоз развивается примерно у каждого четвертого пациента, являющегося носителем вируса Эпштейна-Барра.

Об этом сообщают врачи, пишет сайт Ракурс.

Вы можете заболеть мононуклеозом, целуя кого-то, делясь едой или пользуясь общей посудой, подвергаясь воздействию капель чужой слюны при кашле или чихании.

Мононуклеоз характеризуется лихорадкой, болью в горле, опухшими лимфатическими узлами и сильной усталостью, которая может длиться неделями. Болезнь наиболее распространена среди подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.

Самая распространенная причина возникновения мононуклеоза — это уже упомянутый вирус Эпштейна-Барра, но есть и другие вирусы, провоцирующие развитие этого заболевания.

ВЭБ распространяется через слюну, поэтому мононуклеоз обычно называют «болезнью поцелуев», но контактировать с чужой слюной можно и другими, менее приятными способами.

Например, подцепить болезнь можно через:

совместное использование столовых приборов, еды или напитков;

бальзам или помаду для губ;

общую зубную щетку (но вы же так не делаете, правда?).

Если кто-то с вирусом кашляет или чихает рядом с вами, капли слюны из его дыхательных путей попадают в ваш нос или рот. Вирус также может распространяться через биологические жидкости во время полового контакта.

Подростки и молодые люди обычно находятся в тесном контакте друг с другом, особенно в учебных заведениях, и в этом кроется причина того, что они чаще других болеют мононуклеозом. Около 75% молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет переносят ВЭБ в «комплекте» с мононуклеозом.

Врачи отмечают, что дети и пожилые люди могут подхватить мононуклеоз, хотя обычно эта болезнь у них протекает бессимптомно. У детей в возрасте до 10 лет симптомы могут быть настолько слабыми, что они едва заметны и не отличаются от других незначительных заболеваний — таких, как простуда или острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

Зрелые и пожилые люди также могут заболеть мононуклеозом, но это случается крайне редко: примерно у одного человека старше 30 лет на каждую тысячу населения. Взрослые с мононуклеозом обычно не имеют характерных симптомов, таких, как боль в горле и опухшие лимфатические узлы. Вместо этого наблюдается увеличение печени и желтуха (желтая кожа), но только у пожилых людей.

Среди наиболее распространенных симптомов мононуклеоза встречаются:

высокая температура;

больное горло;

трудности при глотании;

раздутые лимфатические узлы на шее или в подмышках;

головная боль;

высыпания;

чувство сильной, непреодолимой усталости.

Сначала симптомы мононуклеоза трудно отличить от проявлений других болезней, например, острого фарингита или гриппа, но в случае с мононуклеозом все эти проявления длятся гораздо дольше типичного ОРВИ или простуды.

Если вы наблюдаете у себя какие-либо из этих симптомов в течение более двух недель, скорее всего, это мононуклеоз, а не грипп. Хотя лихорадка или боль в горле могут исчезнуть в течение нескольких недель, некоторые симптомы, например, усталость, способны сохраняться гораздо дольше.