«Команда интеллектуального лох-дауна»: Алена Мозговая распекла Зеленского с Ермаком

Продюсер Алена Мозговая не сдержала эмоции, комментируя действия команды президента Зеленского. Женщина дала понять, что давно знает главу Офиса Андрея Ермака, и призналась, что всегда считала его умным человеком.

«Ты мне говорил — подожди, все будет хорошо … хорошо не стало и не будет, пока вы все ни пойдете прочь, команда полного интеллектуального лох-дауна! Мне очень жаль, Андрей, но вы (Ермак и Ко. — Авт.) именно этим и являетесь», — написала Мозговая в своем Facebook.

Судя по всему, столь жесткую реакцию Мозговой вызвали планы руководства Украины по усилению карантина. Ранее об интеллектуальном локдауне у Зеленского заявил и финансист Сергей Фурса.

Пользователи соцсети в основном разделили разочарование политикой руководства Украины.

«И главное, не хотят слышать умных людей, это пипец, а не власть», «Ни красоты не осталось, ни совести», «Сами не уйдут», — гласят комментарии.