В Киеве перед локдауном грабители устроили «дикую охоту»: где нападают и кому поберечься

В ноябре в Киеве произошло более 70 грабежей. Преступники не только вырывают у женщин сумки и телефоны, но и нападают на мужчин.

О некоторых преступлениях Oбозревателя рассказали собственные источники. Также они считают, что перед возможным локдауном ситуация может ухудшиться. Подробнее – в нашем материале.

Мужчины «под прицелом»

В последнее время участились нападения грабителей на мужчин. В большинстве случаев у них отбирают мобильные телефоны и деньги.

28 ноября в Оболонском районе на улице Приозерной жертвой грабителя стал 26-летний мужчина. Преступник забрал у него два телефона и около тысячи гривен.

Много грабежей происходит в Днепровском районе Киева. Так, только 27 ноября на ул. Николая Кибальчича, проспекте Юрия Гагарина и на бульваре Верховной Рады трое мужчин лишились телефонов. И это не немощные пожилые люди – всем жертвам грабителей от 40 до 43 лет.

Иногда преступников задерживают неравнодушные граждане, хотя такое все-таки редкость. По словам собеседника Oбозревателя в правоохранительных органах, обычно преступники более «тщательно» подбирают момент для нападения и следят за тем, чтобы рядом никого не было.

Тем не менее вечером 28 ноября в Деснянском районе на ул. Киото прохожие задержали, а затем передали патрульным преступника, который отобрал сумку и деньги у 55-летнего мужчины.

Женщин грабят чаще ночью

25 ноября в Голосеевском районе на ул. Саксаганского у двадцатилетней девушки преступник отобрал 200 гривен. Это произошло около 16:30.

Днем ранее в том же районе, но на ул. Жилянской, грабитель напал на 47-летнюю женщину. Добычей преступника стали 20 тысяч гривен, а само нападение произошло около 18:30.

Ночью 23 ноября в Оболонском районе на ул. Героев Днепра преступник отобрал у 48-летней женщины, которая возвращалась домой, сумку и около тысячи гривен.

Считать будто грабители орудуют только «на краю географии» – большая ошибка. Например, ночью 28 ноября в самом центре столицы – в Шевченковском районе на майдане Незалежности – неизвестный забрал у 32-летней женщины дорогой телефон.





Правоохранители говорят, что женщин сейчас чаще грабят в позднее время, потому ходить поодиночке не лучшая идея.

«Если некому встретить, тогда женщине лучше взять такси, которое довезет до подъезда. Поверьте, в итоге это выйдет дешевле», – считает собеседник.

Преступники не собираются «голодать»

В полиции неофициально говорят, что в краткосрочной перспективе ситуация с нападениями на улицах столицы может ухудшиться. Собеседники Oбозревателя отмечают, что причиной, как бы ни казалось парадоксальным, может послужить локдаун.

«Все больше вероятность, что на Новый год и Рождество из-за коронавируса объявят локдаун в Украине – и, соответственно, в Киеве. Пока точно неизвестно, насколько жесткими могут сделать ограничения, однако мы помним весенний карантин. Во время него был резкий спад уличной преступности, так как люди больше сидели дома, в столице не работал общественный транспорт, а количество патрулей на улицах выросло. Всплеск грабежей произошел уже после отмены жесткого карантина, а потом ситуация «выровнялась», – рассказал один из правоохранителей.

По его мнению, сейчас, в декабре, можно спрогнозировать новый всплеск, так как «криминал уже научен и оставаться «голодным» точно не собирается».

«То, что уже сейчас происходит, можно назвать «дикой охотой»», – добавил источник.

По словам другого собеседника Oбозревателя в правоохранительных органах, период предпраздничных покупок на фоне возможного закрытия магазинов и торговых центров (кроме продуктовых) начался раньше обычного.

«На фоне заявлений о возможном локдауне люди будут стараться успеть закупиться перед праздниками, подготовить подарки. Соответственно, резко вырастет количество тех, кто ходит с большим, чем обычно, количеством наличных в кошельке. Такие люди – вкусная добыча для преступника. Учитывая, что в последнее время все чаще нападают на мужчин, им, а не только женщинам, тоже стоит быть бдительнее», – сообщил источник.