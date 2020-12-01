Арахамия пояснил идею с «интеллектуальным локдауном» в Украине

План «интеллектуального локдауна» в Украине предусматривает выход из жесткого карантина разных областей не одновременно, а в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Об этом 30 ноября в эфире «Свободы слова» на ICTV заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия





При этом он подчеркнул, что в правительстве еще нет конкретной финальной модели локдауна. Она прорабатывается для того, чтобы минимизировать экономические потери, отметил Арахамия.

Он сказал, что идея такого локдауна была озвучена на одном из совещаний с председателями фракций при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля. Сроки карантина Арахамия не назвал.

«Премьер-министр определил, что это не будет копия того локдауна, который был весной, а это будет так называемый интеллектуальный локдаун», – рассказал народный депутат.

Фрагмент эфира: