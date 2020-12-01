Медики назвали запрещенные после приема антибиотиков продукты

Медики назвали продукты, которые нельзя употреблять в пищу после лечения антибиотиками. По словам нутрициолога Анны Ивашкевич, на некоторый период следует отказаться от алкоголя, сахара, дрожжей и грейпфрута.

Врач пояснила, что отдельные лекарственные препараты нарушают микробиоту кишечника, поэтому следует позаботиться о здоровье ЖКТ. Вышеназванные продукты мешают правильному усвоению антибиотиков. В результате могут возникнуть боли в животе, тошнота и даже сбои сердечного ритма. Прием антибиотиков провоцирует кандидоз, а сладости и дрожжевая выпечка могут усилить болезнь. Нейтрализовать побочные эффекты помогут пробиотики.

По словам Анны Ивашкевич, в такие периоды правильно употреблять богатую на витамины квашеную капусту, а также каши из цельного зерна, шпинат, натуральные йогурты, свежие овощи и фрукты. Отличным средством для восстановления микрофлоры кишечника считаются зелень свежей петрушки и ягоды облепихи.