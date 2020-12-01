Повінь – зміна системи

Menu
Close

Суд у Польщі арештував українця за спробу вбити двох співвітчизників

01.12.2020

Районний суд у Жешуві (південний схід Польщі) арештував на три місяці 19-річного громадянина України, який у п’ятницю вночі намагався вбити (ймовірно, ножем) двох інших громадян України.

Про це розповіла речниця районного суду в Жешуві Аліція Куронь, – передає Укрінформ.

Арештованому 19-річному українцю інкримінують спробу подвійного вбивства. Суд вирішив застосувати щодо підозрюваного запобіжний засіб у вигляді арешту до 26 лютого наступного року у зв’язку з побоюванням втечі. 

Після скоєння злочину у п’ятницю юнак втік, але після оголошення його в розшук наступного дня здався органам правопорядку. Українець визнав свою провину і дав свідчення у прокуратурі.

Українцеві загрожує від 8 до 25 років ув’язнення або довічне ув’язнення.

Двоє постраждалих громадян України віком 19 та 21 років перебувають у лікарні, стан одного з них є важким.

Читайте також:   «Вони вистояли, не вистояв бетон»: Порошенко нагадав про подвиг кіборгів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *