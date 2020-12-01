Предприниматели вышли под Раду на массовый митинг и перекрыли центр Киева

Под стенами Верховной Рады в Киеве во вторник, 1 декабря, предприниматели собрались на налоговый майдан. Митингующие также перекрыли движение в правительственном квартале, в обоих направлениях по улице Грушевского.

Как сообщают в группе «Підприємці України/SaveФОП» в Facebook, они требуют не вводить карантинные ограничения для малого бизнеса и принять законопроекты для упрощенной системы налогообложения.

«Мы встречаем нардепов горячо! Сообщаем: 4439 – нет. 3853-1 (2), 3993 – да!» – заявила одна из участниц акции протеста Ксения Ляпина.





Парламент 1 декабря планирует рассмотреть законопроекты №4430 и №3486. Первый предусматривает социальную поддержку налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер. В частности предлагается:

списать налоговый долг налогоплательщикам, если совокупный размер долга плательщика не превышает 3060 грн и он не погашен по состоянию на 1 ноября;

отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга налогоплательщиков – физических лиц, если он не превышает 6800 гривен;

списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками долга в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона;

увеличить порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию в 3060 гривен;

не облагать налогом налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль предприятий доходы (материальную помощь, компенсации), полученные в соответствии с этим законом;

освободить плательщиков единого налога первой группы от уплаты этого налога по декабрь 2020 и январь – май 2021 года и прочее.

Второй законопроект ставит своей целью обеспечение социальной защиты безработных, работников и работодателей, на которых могут негативно повлиять последствия карантина.

Бизнес ранее уже выходил на подобные акции. Под лозунгом «Детенизация – это цивилизация!» предприниматели требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возвращении всем без исключения ФЛПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Впоследствии в Раде заявили, что перенесут на год решение об обязательном использовании кассовых аппаратов. Но в тот же день Рада провалила этот законопроект.

В итоге глава финансового, таможенного и налогового Комитета Верховной Рады, нардеп от «Слуги народа» Данил Гетманцев заявил, что вокруг обязательного установления РРО физическими лицами предпринимателями существует много мифов, которые «теневики» хотят создать специально, чтобы сорвать налоговую реформу в Украине.