Спортивний Volkswagen Tiguan R виявився дуже швидким кросовером

Влітку 2020 року відбувся дебют рестайлінгового VW Tiguan. Разом з цим компанія презентувала і оновлену версію кросовера – спортивний Tiguan R c 2,0-літровим TSI потужністю 320 к.с. Зараз розповімо докладніше про новинку.

У Volkswagen Tiguan R мотор пов’язаний з семи ступінчастою роботизованою коробкою передач DSG. Також модель отримала систему повного приводу і електронну систему R-Performance Torque Vectoring, яка перерозподіляє тягу між задніми колесами. Додатково, у «зарядженого» Tiguan спортивна вихлопна система і занижена на 10 мм підвіска з керованими амортизаторами. Є можливість за окрему доплату отримати титановий випуск від Akrapovic і 21-дюймові колісні диски Estoril (за замовчуванням диски діаметром 20 дюймів).

Оголошені і динамічні характеристики Tiguan R. Для розгону до 100 км / год спортивному кросоверу потрібно всього 4,9 с. Максимальна швидкість – 250 км / год.

Продажі нового Volkswagen Tiguan R вже стартували у Німеччині. Мінімальна ціна спортивного кроссовера – 56,7 тисяч євро.