В полиции рассказали, как зимой не попасть в ДТП

Зимой в Украине заметно увеличивается количество ДТП. В патрульной полиции дали автомобилистам несколько советов, как не попасть в дорожно-транспортное происшествие на зимних дорогах.

Свои советы полицейские выложили на официальной странице в Facebook.

Прежде всего, в полиции призвали автомобилистов не быть самонадеянными, и если водительский опыт небольшой, если состояние автомобиля или погодные условия вызывают сомнение, то лучше воспользоваться общественным транспортом.

Не забудьте проверить состояние своего «железного коня». Проверьте фары, шины, стеклоочистители, аккумулятор, работу тормозов.

Во время движения держите большую дистанцию, тормозите заранее, внимательно наблюдайте за другими участниками дорожного движения и выбирайте безопасную скорость, так как зимняя дорога требует другого скоростного режима.

Не забывайте про потенциально опасные участки дорог. Зимой они становятся еще опасней. Это, например, перекрестки, нерегулируемые пешеходные переходы, остановки, мосты.

Зимой пешеходы могут упасть на сколькой дороге, поэтому это тоже нужно учитывать. При приближении к пешеходным переходам, к школам и детским садикам снижайте скорость.