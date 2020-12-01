Минюст США закрывает дело Флинна

В понедельник, 30 наября, Минюст США обратился в федеральный суд с просьбой о закрытии дела против бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, сообщает CNN.

Дубликат прошения уходящего президента Дональда Трампа о помиловании стал подтверждением намерения закрыть дело.

Согласно документу, экс-советнику отныне не угрожают никакие обвинения в неуважении к суду, которые могут возникнуть из-за дела против него, а также от обвинений, связанных с расследованием экс-спецпрокурора Роберта Мюллера.