Повышение зарплат для украинцев отменили: сколько будем получать в 2021 году

В Украине правительство перенесло повышение минимальной заработной платы с июля на декабрь 2021 года. Это приведет к тому, что украинцы, которые получают меньше 6,5 тыс. грн, потеряют около 2,5 тыс. грн.

В Кабинете министров считают, что благодаря такому решению они смогут сэкономить на зарплатах бюджетникам. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

В то же время большинство экспертов сходится во мнении, что средние зарплаты украинцев расти будут в любом случае.

Как будут расти средние зарплаты:

в 2021-м – 13 632 грн;

в 2022-м – 15 414 грн;

в 2023-м – 17 169 грн.

Однако стоит учитывать, что инфляция составит около 7,4%. К примеру, если вы сейчас получаете 13 тыс. грн, то в следующем году зарплата должна составить около 14 тыс. В таком случае повышение покроет уровень инфляции, в обратном же случае – реальный доход снизится.