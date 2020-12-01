Зеленский обратился к украинцам в годовщину референдума за независимость

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с годовщиной проведения Всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, на котором общество выбрало независимость для Украины.

Обращение опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства. Он призвал соотечественников работать ради процветания страны, прекратив дискуссии вокруг темы «Кто больше, лучше и правильнее любит Украину».

По мнению президента, слово «Независимость» нужно писать с большой буквы в знак уважения к тем, кто веками боролся за нее.

«Впервые рассказывая детям, что такое независимость Украины, ее суверенитет, свобода и самостоятельность, можно услышать их искреннее удивление: «А что, разве может быть как-то иначе?» На этот вопрос 29 лет назад наше общество дало, без преувеличения, исторический ответ: иначе быть не может», – написал он.

Впоследствии украинцы поняли, что провозглашение независимости не означает окончательного завершения борьбы – ее надо защищать с оружием в руках, подчеркнул Зеленский.

По его мнению, в Украине есть все необходимое, чтобы уже вскоре стать мощной и конкурентоспособной страной.

«Но это возможно при одном простом условии – если все мы вместе приложим для этого усилия», – уточнил президент.