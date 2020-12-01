«Нет доказательств контакта с больным»: в Черкассах семье умершего из-за коронавируса врача отказывают в компенсации

В Черкассах Фонд соцстрахования судится с родными медика, который заразился коронавирусом на работе. По закону государство должно выплатить семье полтора миллиона гривен компенсации. Но средств семья врача-хирурга Олега Гайды до сих пор не получила.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Напомним, два брата-медики умерли от коронавируса с разницей в 12 дней. Старший — 58-летний Иван Гайда — был руководителем Львовского военного госпиталя. На шесть лет моложе Олег Гайда работал в Черкассах. Комиссия Гоструда признала, что человек подхватил вирус на работе. Впрочем, Фонд социального страхования с этим не согласен и оспаривает акт Гоструда в суде.

«Нет доказательств контакта Гайды с больным. Не было такого контакта. Если будет — выплатят, но, простите, на кону стоят большие деньги», — говорит руководитель юридического отдела фонда Татьяна Нечаенко.

В свою очередь сын Олега Гайды Игорь подчеркивает, что его отец никуда, кроме работы не ходил.

«Он никуда не ходил. Он в магазин не ходил. Если бы он ходил по барам, ресторанам, то я бы так принципиально не стоял на своей позиции», — говорит Игорь Гайда.