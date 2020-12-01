Как выглядит самый длинный в мире домашний кот (фото)

Мейн-кун по кличке Баривель попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый длинный кот в мире. Его длина составляет 1,2 метра.

“Здесь чемпион с его сертификатом. Баривель – самый длинный домашний кот в мире”, – подписала фотографию хозяйка кота Чинзия Тиннирелло.





Баривель живет в итальянском городе Виджевано. Его хозяева признались, что еще с самого его детства подозревали, что он вырастет огромных размеров.

Мейн-куну нравится вести ленивый образ жизни. Баривель любит полакомиться печеньем, курицей и рыбой. А еще он не прочь и прокатиться в коляске по улице.

Люди часто просят сфотографироваться с удивительным котом, у которого есть личная страница в Инстаграм.









