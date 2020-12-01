Коронавирусом в Киеве заболели 1800 человек за сутки

За минувшие сутки, 30 ноября, коронавирусом в Киеве заразились 1 799 человек.

В Киевской области зафиксировали 841 нового зараженного. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 72 277 человек, в области – 38 528 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 1 323 человека (+31 за сутки), вылечились 23 252 пациента (+409). Продолжают бороться с вирусом 47 702 инфицированных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 317. В Подольском – 235 и в Святошинском районе – 216 случаев, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.