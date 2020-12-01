Укрзалізниця: Керівництво нове — «договорняки» старі

Чим керуються люди, що планують призначити на посаду керівника підприємства людину, яка була звільнена з цієї посади за те, що загнала підприємство у борги та багатомільйонні збитки? Таке рішення не може бути економічно обґрунтованим. Вочевидь це – або політичний тиск, або переслідування власних інтересів.

А мова йде про один з найбільших вагоноремонтних заводів України – Запорізький електровозоремонтний завод. Як з’ясувалось, Правління Укрзалізниці хоче призначити на посаду керівника ЗЕРЗ людину, пов’язану з групою тіньових комерсантів, що займаються постачанням з Росії контрафактної продукції, яка ввозиться через тимчасово окуповані території.

Ольга Руденко, яка вже працювала на заводі 2015-2017 роках, спочатку як комерційний директор, потім як виконувач обов’язків голови правління ЗЕРЗ, і довела підприємство до кризового стану.

Вже станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість підприємства сягнула 104 млн грн, а на момент її звільнення збиток зріс на 57% , склавши загалом 23 млн грн. Як взагалі можна довести підприємство, яке отримує прямі замовлення від Укрзалізниці і своєчасну оплату, до збитковості?

Що цікаво, саме в цей період було порушено і ряд кримінальних справ проти групи службових осіб зі структури Укрзалізниці.

З достовірних джерел СБУ нам стало відомо, що Руденко відігравала одну з ключових ролей у схемі з незаконного постачання вживаних запчастин російського виробництва до тепловозів для Укрзалізниці, серед яких були взагалі непридатні для використання. Неякісну продукцію ввозили контрабандою із РФ через тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. За висновками експертів, своїми діями учасники оборудки не лише завдали Укрзалізниці значних збитків, а й створювали передумови до виникнення надзвичайних подій на об’єктах критичної інфраструктури залізничної галузі.

І не потрібно вже пояснювати, що такі незаконні схеми гальмують розвиток вітчизняних машинобудівних підприємств, яким і є ЗЕРЗ.

Крім того, через реалізацію подібних протиправних механізмів могло здійснюватись фінансування так званих «ДНР» і «ЛНР». З тих же джерел Служби безпеки, нам стало відомо про встановлені факти неодноразового перебування Руденко на території тимчасово окупованих територій та Криму протягом 2016-2020 років.

Список кримінальних справ, в яких фігурує ця особа можна довго продовжувати. Головним чином, вони порушені за фактами привласнення, розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, перевищення владою, службове підроблення, що регламентуються рядом статей Кримінального кодексу.

Ось невелика частина переліку кримінальних проваджень, які охоплюють 2015-2017 роки за період роботи Ольги Руденко на посаді комерційного директора (відповідальність за зв’язки з комерційними структурами та проведення закупівель) та в.о. голови правління:

12016000000000137 від 11.05.2016

За фактами вчинення службовими особами ДП «Укрзалізничпостач», ПАТ «Укрзалізниця», регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», філії «Центр забезпечений виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», його афілійованих підприємств, зокрема ПрАТ «ЗЕРЗ», і ряду інших комерційних структур кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

4201610101000014 від 18.05.2016

За фактами неналежного виконання обов’язків службовими особами ПрАТ «ЗЕРЗ», які спричинили тяжкі наслідки, ч. 2 ст. 367 КК України.

22016000000000091 від 21.03.2016

За фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 258-5 КК України

22017080000000008 від 17.02.2017

За фактом умисного ухилення від сплати податків ПП «Елін 2007» за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 212 КК України

12016080020001708 від 20.05.2016

За фактами вчинення злочинів, передбачених ч.3. ст. 190 КК України щодо проведення фінансових операцій с підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

12016080020001872 від 31.05.2016

За фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.

12015220540002847 від 09.15.2015

За фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України.

12016161500000148 від 20.04.2015

За фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч.4 ст. 191 КК України, щодо господарсько-фінансових операцій ПрАТ «ЗЕРЗ» з ТОВ «Літан».

Як зазначено у фабулі одного з кримінальних проваджень під час перебування Руденко О.О. на посаді комерційного директора ЗЕРЗ здійснювались закупівлі ТМЦ, які не відповідають державним технічним вимогам і стандартам, на загальну суму 10 млн грн.





Довідково. Руденко О.О. призначена на посаду в.о. голови правління ПрАТ «ЗЕРЗ» 16.05.2016 рішенням Правління ПАТ «Укрзалізниця». Звільнена з посади в.о. голови правління ПрАТ «ЗЕРЗ» 13.03.2017 рішенням Правління ПАТ «Укрзалізниця». Оскільки всі призначення носили тимчасовий характер (виконуючий обов’язки голови правління), не вимагалось при звільненні зазначати причини припинення повноважень, тому фактичну причину звільнення було приховано, але вона стає очевидною навіть при поверхневому огляді зазначених кримінальних справ.

Злочинні схеми, які розкривають слідчі, вражають своєю нахабністю та безпринципністю. Можна зробити лиш один висновок – ця моторна дама не зупиниться ні перед чим заради наживи власної та навколо кримінального угрупування, що її туди просуває.

В усій цій історії найбільше здивування викликає особиста зацікавленість окремих членів Правління Укрзалізниці, які вводять в оману або умисно приховують факти та активно сприяють якомога швидшому призначенню пані Руденко на посаду.

Голова Правління неодноразово декларував, що дотримується принципу призначати на керівні посади – залізничників-професіоналів. Тому цей випадок ще більше суперечить визначеному вектору кадрової політики та дисонує з попередньо здійсненими кроками в цьому напрямку керівництва Укрзалізниці. Навіть розгляд такої непрофесійної кандидатури, що одного разу майже знищила підприємство, як Ольга Руденко, уже наштовхує на два висновки: або Голова Правління не володіє всією інформацією, або він цілком продався олігархічним структурам, які «поклали око» на ЗЕРЗ.

Звісно, ЗЕРЗ тепер стає ласим шматком. Ситуація на заводі зараз дає надію, що вагонобудівна галузь має шанс на відродження. За багато років збитковості завод почав приносити прибутки.

Цифри фінансової звітності говорять самі за себе: за поточний рік зменшилась кредиторська заборгованість за товари та послуги в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 32,477 млн грн. Отриманий прибуток складає 11,067 млн грн. Завод перестав простоювати.

І ось в цей момент, на етапі активного розвитку, Правління УЗ вирішує розвернути корабель у зворотному напрямку. Це прибуткове підприємство збираються віддати знову на розграбування, виведення прибутку на приватні структури та затягування у борги шляхом призначення досвідченої в цьому пані Руденко.

Чи не безглуздо це?

Невже в Правлінні сидять ті, хто цього не бачать, чи можливо слід шукати інших мотивів? Більш особистих, більш меркантильних, скажімо гарненька цифра відсотка відкату з подібних схем, що описані вище. Адже, як бачимо, пані Руденко не збирається спинятись і продовжить свою звичну справу зі злочинно-корупційним присмаком, і корупційність посадовців серед державних органів, державних підприємств і правоохоронців, їй лише на руку. Гадаєте, чому справи тягнуться так довго і не доводяться до логічного завершення? Чи не ховається і тут рука хабарниці?

Можна зробити єдиний висновок, в чому Ольга Руденко досвідчений фахівець – так це в організації злочинних схем по відмиванню коштів.

Можливо недалекоглядність Правління Укрзалізниці пов’язана ще й з тим, що за цей рік кількість членів правління була скорочена спочатку з 8 до 6, а нині налічує п’ять членів, двоє з яких так і не призначені, а являються лише тимчасовими виконувачами обов’язків.

Слід зазначити, що до Голови Правління Укрзалізниці, звертались також народні депутати, акцентуючи увагу на протиправній діяльності Ольги Руденко.





Тому питання, чому Правління Укрзалізниці раптом вирішило змінити керівника ЗЕРЗ, робота якого має лише позитивні зрушення на підприємстві та гарні фінансові показники, залишається відкритим. І це при загальній збитковості Укрзалізниці цього року – 18 млрд грн порівняно з торішнім прибутком в 3 млрд грн, та наявності купи інших проблемних питань, до яких зміна керівника Запорізького вагоноремонтного заводу ніяким чином не відноситься.

Пане Жмаку, чи не підставляє Вас таке призначення? Навіщо заплямовувати свою репутацію сумнівними рішеннями, дозволивши кулуарним ігрищам заполонити здоровий глузд. Який сенс руйнувати те, що налагодилось і приносить зростаючий прибуток?

Сподіватимемось члени Правління Укрзалізниці не дадуть ввести себе в оману, розберуться звідки «вуха стирчать» в цій ситуації і зроблять правильні висновки.