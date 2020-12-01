НБУ обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу

Национальный банк обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 октября 2020 года.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Данные опубликованы в понедельник, 30 ноября.

Правительство, центральный банк, предприятия и банки за IV квартал 2020 должны выплатить еще 5,834 млрд долларов, из которых 72 млн долларов – долг Международному валютному фонду (МВФ).

Также в IV квартале необходимо выплатить 2,329 млрд гривен нерезидентам, которые держат украинские ОВГЗ.

По данным НБУ, в 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 15,451 млрд долларов, из которых 11,479 млрд долларов – основная сумма долга, 3,972 млрд долларов – проценты.

Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 – 5,327 млрд долларов – и на I квартал – 4, 719 млрд долларов.

Напомним, государственный долг Украины за три квартала текущего года вырос еще на 347 миллиардов гривен или 17% — до 2,3 триллионов грн по причине девальвации гривны.

Остатки на валютных счетах Национального банка Украины составляют 14 млрд грн. Для выполнения бюджета необходимо в октябре-декабре получить 225 млрд грн, или 35% плана на год. Риски недополучения государственных заимствований на приемлемых условиях в определенных в законе о бюджете объемах являются существенными.