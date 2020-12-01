Мадонна поделилась странным селфи, опровергнув слухи о своей смерти

Американская поп-звезда Мадонна, которая недавно шокировала своих подписчиков снимком извлеченной из нее в ходе операции кости, опубликовала в Instagram новое селфи. На снимке 62-летняя певица позирует с высунутым языком и в шляпке с вуалеткой. Причем одна из гигантских черных «мушек» на вуали создает впечатление, будто у Мадонны собачий нос.

Звезда также поделилась снимком, где она сидит на коленях у своего 26-летнего бойфренда-танцовщика Ахламалика Уильямса.

Таким образом певица опровергла появившуюся в сети информацию о своей смерти. Некоторые поклонники перепутали Мадонну и футболиста Диего Марадону, который скончался 25 ноября. В интернете начали расползаться слухи. Хештег #RIPMadonna («Покойся с миром, Мадонна») приобрел популярность, и соцсети наполнились соболезнованиями убитых горем фанатов.

Фото Instagram