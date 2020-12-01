В Украине на 71 гривну увеличился прожиточный минимум

С 1 декабря прожиточный минимум в Украине увеличился на 71 грн: с установленных с 1 июля 2118 грн в месяц до 2189 грн.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Соответствующие изменения определены законом о госбюджете на 2020 год.

Согласно показателям госбюджета, прожиточный минимум в Украине с 1 декабря 2020 года составит:

— общий показатель — 2189 грн (увеличился на 71 грн);

— для детей до 6 лет — 1921 грн (увеличился на 62 грн);

— для детей от 6 до 18 лет — 2395 грн (увеличился на 77 грн);

— для трудоспособных лиц — 2270 грн (увеличился на 73 грн);

— для лиц, утративших трудоспособность, — 1769 грн (увеличился на 57 грн).