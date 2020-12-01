Министерство здравоохранения утвердило оценочные данные по вакцинации от COVID-19. В 2021 году прививки планируют сделать почти 21 миллиона украинский.

Об этом сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время круглого стола по результатам первого года внедрения Стратегии иммунопрофилактики, сообщает Киевский городской журнал «Небоскреб» ..

По его словам, три-четыре миллионов украинский получат вакцину от фонда COVAX. В частности, ранее сообщалось, что COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Бесплатно вакцинироваться смогут 20% украинский. 16 миллиона украинский вакцинировать за средства госбюджета. В настоящее время в госбюджете предусмотрено 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк рассматривает возможность перераспределения 50000000 евро в рамках совместного проекту «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины» на противодействие пандемии COVID-19. Также сейчас завершаются переговоры по около 50-75 миллионов долларов от Всемирного банка. По его словам, это позволит Украине закрыть всю потребность в средствах для иммунопрофилактики COVID-19.