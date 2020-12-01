«Хаббл» сделал снимок «космической страны чудес»

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» получили снимок галактики SDSSJ225506.80+005839.9. Как отмечают исследователи, в отличие от своих «сестер» у этой галактики нет сокращенного названия, она известна по этому обозначению, указывающему ее координаты.

SDSSJ225506.80+005839.9. располагается в центральной части изображения, справа. Она и ее соседки находятся в созвездии Рыбы.

Галактика появилась в результате слияния других объектов, которое произошло в последние несколько миллиардов лет. В результате слияния газ сместился к центру галактики, из-за чего был запущен процесс звездообразования. Молодые звезды видны в ядре объекта. «Хвосты», которые можно заметить вокруг галактики, также являются следствием древнего столкновения.