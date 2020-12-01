У жителя Днепра в «черную пятницу» украли более 730 000 гривен возле гипермаркета

У жителя Днепра, находившегося в минувшую пятницу в Хмельницкой области, украли более 730 тысяч гривен, которые находились в автомобиле: полиция по «горячим следам» задержала злоумышленников — сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Хмельницкой области.

Происшествие произошло возле одного из гипермаркетов города Каменец-Подольский в пятницу, 27 ноября. Воры выискивали потенциальную жертву именно в день «черной пятницы», так как возле магазинов в этот день больше людей. Они обратили внимание на один из автомобилей с днепровскими номерами, который припарковался на стоянке возле гипермаркета. Дождавшись, пока водитель и пассажир покинут автомобиль и зайдут в магазин, злоумышленники открыли с помощью сканера машину и похитили из сумки, находящейся в салоне, более 730 000 гривен. После чего воры скрылись на своем автомобиле из города.

После получения сообщения о краже, сотрудники Каменец-Подольского отдела полиции сразу же просмотрели видео с камер наблюдения, которые зафиксировали воров, а также автомобиль, на котором они передвигались. Правоохранителям удалось установить личности мужчин — ими оказались 55-летний житель Каменец-Подольского и 54-летний житель Львова. Менее чем за сутки злоумышленников задержали в одном из отелей в поселке Войтовцы Волочисского района. Все похищенные средства, а также сканер, у них изъяли.

Мужчинам уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 (Кража) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.