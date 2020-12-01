От коронавируса умер депутат, который баллотировался на пост мэра Броваров

Депутат Броварского городского совета, директор Центра комплексной реабилитации детей с инвалидностью Валерий Иваненко 1 декабря умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщил его сын, депутат Киевского облсовета Олег Иваненко на странице в Facebook.

«В Институте сердца после 25 дней противостояния с Covid-19, сражаясь до последнего, папа ушел из жизни», – написал он.

Отметим, на местных выборах 2020 года Иваненко баллотировался на пост мэра Броваров.

Что о нем известно

Иваненко родился в 1955 году. Окончил Киевский механико-металлургический техникум. Впоследствии получил диплом в Открытом международном университете развития человека «Украина» по специальности учет и аудит.

Депутат Броварского городского совета от партии «Европейская Солидарность».

Работал директором городского центра комплексной реабилитации детей-инвалидов. Заместитель гендиректора автотранспортного предприятия «Инватранс».