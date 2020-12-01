У Тернополі поліцейський заразився коронавірусом з вини лікаря

На Тернопільщині поліцейський заразився коронавірусом і звинуватив у цьому лікаря. Василь Заболотний лейтенант та інспектор патрульної поліції Тернопільщини розповів про те, як підхопив інфекцію.

Молодий чоловік розповів журналістам Т1, що в жовтні перехворів коронавірусом. Хвороба протікала в легкій формі, тому він знаходився вдома. У Василя діагностували пневмонію і призначили курс антибіотиків. Чоловік зазначив, що на лікарняному перебував місяць.

Поліцейський розповів, що 6 жовтня заступив на зміну з напарником, який скаржився на ломоту в тілі, на відсутність нюху і смаків, але лікар дозволив йому приступити до виконання обов’язків. Після доби, проведеної в екіпажі з напарником, Василь вже через день відчув себе погано. Він вважає, що заразився від нього і звинувачує у всьому лікаря, який дозволив вийти на роботу хворому співробітнику.

Заболотний розповів, що поліцейські щодня спілкуються з великою кількістю людей, що збільшує ризик зараження, як самих правоохоронців, так і інших людей. Після цього він вирішив поскаржитися на медика, який виписав його напарника без тесту на коронавірус.

Василь розповів, що лікар працює в територіальному медичному об’єднанні МВС України в Тернопільській області. У лікарні вже про інцидент знають і проводять службове розслідування. Під час цього розслідування медики відмовилися давати коментарі. Про це заявив начальник ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України в Тернопільській області» Юрій Ковальчук.