Ежедневно более 10 смертей и новые зараженные: в ОРДО рассказали о ситуации с COVID-19 и пневмонией

За последние сутки в ОРДО выявлено 177 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в «минздраве ДНР».

Отмечается, что по состоянию на 10:00 1 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ОРДО — 10 829:

• на лечении (стационарном и амбулаторном) — 4664 пациента,

• выписаны — 5146 человек,

• летальных случаев — 1019.

Скончались от последствий болезни 15 человек.

За сутки выявлено 116 случаев пневмоний, на 55 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 84. Всего на лечении 1541 пациентов с пневмониями, из них 485 на кислородной поддержке (+15 за сутки).