Повінь – зміна системи

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Медики рассказали о пользе клюквы для здоровья

01.12.2020

Ягоду особенно полезно употреблять зимой.

Медики назвали причину, на основании которой зимой нужно употреблять клюкву. Данная ягода восполняет дефицит многих витаминов, она необходима как средство против авитаминоза в зимние месяцы.

Клюква необходима как антибактериальное средство. Ягоды богаты на полифенолы, активизирующие микрофлору кишечника, наряду с этим улучшается функционирование желудка. Специалисты рекомендуют сочетать продукт с квашеной капустой, причём это крайне полезно для организма.

Ягоды можно включать в комплексное диетическое питание, так как они способствуют снижению веса. Один стакан свежей клюквы содержит 50 калорий. Она богата клетчаткой, улучшающей работу пищеварительной системы, имеется аскорбиновая кислота, подавляющая различные вирусы и укрепляющая иммунную систему организма. Зимой из клюквы рекомендуется готовить морсы и сироп, а также добавлять в мясные и овощные салаты.

Медики признают клюкву универсальной ягодой, она подходит для многих блюд и придаёт им кисловатый привкус. К тому же природный целитель оберегает организм от различных воспалительных процессов, инфекции желудка и расстройств пищеварительного тракта.

Фото: wikipedia.org

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