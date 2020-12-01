«Экзальтация»: Третьякова обрушилась на протестующих предпринимателей

После заявления о том, что «коронавирусную» помощь от государства получат лишь физические лица-предприниматели, уплатившие в казну по восемь тысяч гривен налогов, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова обрушилась с критикой на протестующих предпринимателей.

Третьякова назвала протесты «экзальтацией». «Экзальтацию точно нельзя отнести к цивилизованным методам переговоров. Если что-то не нравится в только внесенном президентском законопроекте 4439, то можно разговаривать, а не дуть в громкоговорители, купленные на средства олигархов и олигархят, использующих упрощенцев для оптимизации собственных средств», — заявила она.

Также «слуга народа» напомнила, что, по данным налоговиков, задолженность по ЕСВ ФЛП по состоянию на 1 ноября 2020 года составила 12,2 миллиарда гривен, и добавила: «На выплату социальной поддержки по законопроекту президента 4429 и наемным работникам, и ФЛП планируется сумма на уровне 15 миллиардов гривен».

Кстати, экзальтация обозначает состояние подъема, воодушевления — приподнятое настроение с оттенком восторженности. «В высокой степени усиленное раздражение психической сферы; проявляется то в виде мечтательного настроения, то безграничного воодушевления. Синоним — эйфория», — гласит Википедия. И вряд ли это слово характеризует настроение протестующих предпринимателей.

Так, 1 декабря они вышли на акцию протеста, перекрыв улицу Грушевского в центре Киева. Люди требуют от властей отмены использования кассовых аппаратов для определенных групп предпринимателей и выступают против карантинных ограничений.

В Патрульной полиции предупреждали автовладельцев об усложнении проезда от Крепостного проулка до Европейской площади.