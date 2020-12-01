Зеленский напоминает марсианина, прибывшего на межпланетный шахматный турнир в Нью-Васюки

У нас были всякие президенты. Но все они имели нечто вроде своих целей и задач, которые стремились реализовывать (я сейчас не оцениваю, насколько эти цели задачи соответствовали устремлениям украинского общества).

Леонид Кравчук хотел увести Украину и себя лично из-под удушающего влияния Кремля.

Леонид Кучма строил из «совка» капитализм так, как он его понимал.

Виктор Ющенко грезил о пробуждении самосознания нации, причем, так невнятно, что нация отказывалась его понимать.

Виктор Янукович пытался стать паханом всея Украины.

Петр Порошенко — мажоритарным акционером ООО Украина.

Президенты были сильными и слабыми, но цель все равно просматривалась.

Да, наблюдались элементы внешнего управления, особенно, при слабом президенте Ющенко. Но тогда внешний антироссийский антиимперский фактор совпадал и с личными устремлениями президента, и — очень важно — его ближайшего окружения.

Неэффективно, зигзагами и со скрипом, но державная колымага двигалась в понятном направлении.

С Владимиром Зеленским все не так. Нет у него внятных устремлений и желаний, адекватных масштабу страны.

Да, он слаб как государственный управленец, поэтому присутствует внешнее управление. Но его направление никак не совпадает с действиями окружения Зеленского, а сам президент настолько далек от всей этой геополитики, что регулярно напоминает марсианина, прибывшего на межпланетный шахматный турнир в Нью-Васюки.

И не важно, какие полномочия прописаны у каждого в Конституции. Важно, что деятели вроде Виктора Медведчука, четко знающие свои цели и задачи, всегда выигрывают у невнятных и болтающихся, как белье на ветру. Увы.