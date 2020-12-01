Заступниця начальника управління Державної податкової служби в Одеській області Валентина Бриндак: як стати мультимільонеркою збираючи податки для держави

Своїм недавнім рішенням Конституційний суд скасував відповідальність за брехню в деклараціях чиновників. Такому рішенню зраділо багато чиновників, адже тепер їм буде достатньо просто уникнути покарання за незадекларовані авто та будинки, які їм не по кишені.

Знайомтеся, начальниця відділу організації роботи центру обслуговування платників і надання адміністративних послуг, розгляду звернень громадян і доступу до публічної інформації управління податкових сервісів ГУ ДПС в Одеській області – Валентина Михайлівна Бриндак.

Про попередні місця роботи Валентини Бриндак відомо небагато. Зокрема в першій половині 2000-х років вона працювала в компанії «Інститут регіональних проблем». Однак з 2005-го перейшла на державну службу спочатку в податкову в приморському районі Одеси, а потім – обласну. У ДПС Валентина Михайлівна глибоко пустила коріння, але, мабуть, із перервами. Принаймні так пояснюється відсутність її декларацій за 2014 і 2015 роки.

Ми проаналізували всі декларації Валетини Бриндак, що є в публічному доступі. Зокрема за 2014, 2016, 2017, 2018 та 2019 роки. За цей час працівниця податкової мала здебільшого зарплату держслужбовця, але торік отримала подарунки в негрошовій формі на 261 тис. грн від Собченка Михайла Матвійовича, вірогідно, батька.

У її чоловіка, Олега Бриндака, були виплати від виконавчого комітету Одеської міської ради. Взагалі, він є депутатом Одеської міськради від Труханівської фракції. Він є фракції «Довіряй ділам» в Одеській міськраді та навіть виконував обов’язки міського голови. Заробітки на рівні середньостатистичних.

Попри незначну зарплату подружжя з 2016 року декларує значні готівкові заощадження. Так у 2016 році подружжя задекларувало лише готівки понад 87 000 доларів США та 280 000 гривень. На рахунках було ще 36 000 доларів США і 5 800 євро. Ці збереження практично збереглись до 2019 року. Звідки такі величезні грошові доходи – загадка.

У декларацію за 2019 рік Валентина Михайлівна вписала лише одну одеську квартиру, якою володіє її чоловік, Олег Бриндак, щонайменше з 2000 року. Це – непримітний будинок на вулиці Фонтанська дорога.

А от земельних ділянок у родини чотири. Дві з них сумарною площею 0,20 га розташовані в місті Бар, що на Вінниччині, й зареєстровані ще п’ятнадцять років тому. Там же Валентина Бриндак отримала в подарунок ще 0,06 га разом із невеликим будинком.

Сім’я мешкає не в одеській квартирі площею 66,4 кв. м, а в чималому приватному будинку. У деклараціях подружжя відображене право користування ділянкою на двадцять соток, і розміщеним на ній будиночком площею 332 кв. м. При цьому право на майно виникло от якраз на Новий рік – 1 січня 2019 року, як то кажуть, «під ялиночку».

До 2013 року Валентина Онуфрійчук була підприємницею з основним видом діяльності – торгівля харчовими продуктами з лотків на ринках. Навряд чи бізнес був успішним, якщо вона його припинила. Також працювала в Барському бюро технічної інвентаризації.

Ми ж достеменно не знаємо, чи є пані Онуфрійчук родичкою Валентині Бриндак чи її чоловіку. Але те, що вони з одного містечка населенням у 15 тисяч осіб і те, що Валентина Онуфрійчук передає високопосадовцям з Одеси своє майно в безоплатне користування, викликає багато запитань. Тим паче, Валентина Онуфрійчук не має бізнесу та навряд чи має значні доходи, зате останнім часом накупила купу нерухомості в Одесі.

Окрім будинку, за який у 2015 році вона заплатила майже 4 млн грн, у неї є два машиномісця та три квартири.

Якщо ж розлогіше розповісти про Олега Бриндака, то він голова земельної комісії та радник Одеського міського голови Геннадія Труханова. Отже, має доволі впливові посади. Торік НАБУ проводило обшуки в його кабінеті в мерії в рамках кримінального провадження. За даними ЗМІ, чиновники могли привласнити близько 100 млн грн під час погашення штучної заборгованості перед банком.

Ще один обшук детективи провели в липні 2020-го нібито за фактом збитків громаді на пів мільярда гривень через незаконне відчуження майна міста. Повідомлялося, що повторно обшукали й керівника депутатської фракції міськради «Довіряй ділам» (підконтрольної Труханову) Олега Бриндака, який також очолює постійну комісію міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин. Нині щодо майна Олега Бриндака вирішується питання про накладення арешту.

Якщо ж вірити декларації Валентини Бриндак, то вона з чоловіком володіє та користується лише одним автомобілем: HYUNDAI I30 2008 року випуску вартістю 171 тис. грн. Але здається, що це не відповідає дійсності. Пересувається працівниця податкової іншою автівкою. У 2018 та 2019 роках Валентину Бриндак притягували до адміністративної відповідальності за порушення за кермом кросовера Mazda CX-5. У відповідних деклараціях цей автомобіль не відображений.

Реформування державної податкової служби мала б передбачати й проведення повної перевірки декларацій посадовців. Особливо у випадках, коли вони мають у користуванні дорогі маєтки та автомобілі. І тим більше, коли держслужбовці мають міцний зв’язок зі впливовими політикам регіону в якому працюють.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Анатолія Сисюка, який під алкоголем здійснив дорожньо-транспортну пригоду й уник покарання.

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