Зе-идиоты испытывают свои бредовые идеи на народе, добивая экономику страны — нардеп

Когда все специалисты в один голос предупреждали, что карантин выходного дня ничем не поможет, только нанесёт убытки бизнесу, Зеленский неделю назад уже поспешил заявить, что карантин выходного дня уже даёт результат.

Об этом напомнил накануне вечером в Фейсбуке нардеп Гео Лерос.

Причем, результат видел только Зеленский в тёплой ванне своей президентской дачи.

Что ж, они такие, чемпионы по коронавирусу.

Сегодня министр охраны здоровья констатировал ошибочность своей бредовой идеи.

Идиоты продолжают испытывать свои недалёкие идеи, добивая экономику страны.

Скоро придумают носить шапку из фольги от коронавируса, которые привезёт за миллиарды Эпицентр из Китая.