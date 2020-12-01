Мэттью Перри объявил о помолвке

Что ж, похоже, после пандемии мы будем наблюдать не только бэби-бум, но и череду свадеб. Так, в разговоре с изданием People 51-летний актер Мэттью Перри признался, что сделал предложение своей возлюбленной, 29-летней продюсеру Молли Гурвиц

«Я решил жениться. К моему счастью, я встречаюсь с величайшей женщиной на планете», — рассказал исполнитель главной роли в сериале «Друзья», отметив, что девушка ответила согласием.

На протяжении всей своей карьеры звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри тщательно скрывал подробности личной жизни от СМИ. Однако в конце прошлого года стало известно о его романе с Молли Гурвиц. Тогда папарацци удалось заснять влюбленных на выходе из одного из ресторанов Лос-Анджелеса.

«Молли и Мэттью вращаются в одних и тех же кругах. Она родом из Нью-Йорка. У нее очень своеобразное чувство юмора, и они сразу же нашли общий язык. Молли не интересует слава, она редко ходит на вечеринки и отлично подходит Мэттью», — так описал избранницу актера один из знакомых Мэттью Перри.

Когда и в каком формате пройдет торжество, пока не известно. Но так как и для Мэттью Перри, и для Молли Гурвиц это будет первый брак, велика вероятность, что свадьба будет особенной.