Рада пошла на компромисс с ФЛП: Гетманцев опечален, Качура предрекает «майдан»

Верховная Рада проголосовала доработанный Налоговым комитетом законопроект 4439-д об отсрочке применения кассовых аппаратов (РРО и программных РРО) для физических лиц-предпринимателей.

В соответствии с документом, фискализация откладывается до 1 января 2022 года.

По данным Экономической правды, законопроект был рассмотрен по процедуре ad-hoc, а зеленые кнопки «за» нажали 319 депутатов (против был только один народный избранник — Александр Качура, а четверо воздержались). Отметим, что среди недовольных оказался глава Комитета по налоговой, таможенной и финансовой политике Даниил Гетьманцев, назвавший решение депутатов «печалью» (участия в голосовании не принимал).

Что же касается Качуры, то он в своем Telegram предрек новый налоговый Майдан, назвав отсрочку налоговых новаций полумерами.

Напротив, заместитель главы Комитета по налоговой, таможенной и финансовой политике Ярослав Железняк («Голос») считает, что принятый документ стал самым компромиссным из всех возможных.

«Это был компромисс. Мы отменяем большое количество штрафов, которые наиболее смущали предпринимателей и, напоминаю: мораторий на проверки до конца карантина никто отменять не будет. Я понимаю, что этот текст может не нравиться. Мне он тоже не нравится, но это компромисс», — сказал он журналистам.

Однако участников акции предпринимателей у стен парламента такой компромисс не удовлетворил. Они заявили, что начали бессрочное стояние и пригрозили депутатам штурмом Рады.

«Стоим, набираем силы, и не дай Бог, когда нас будет здесь сотня тысяч — пойдем на штурм. Тогда мы пойдем вместе, навсегда и до конца», — цитирует УНН слова участника акции со сцены.