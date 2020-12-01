В СНБО назвали рекомендуемую для украинцев марку вакцины от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса населения Украины может завершится уже к концу 2021 году, а наиболее безопасным вариантом станет покупка вещества производства Moderna, так как эта вакцина не нуждается в сложно выполнимых условиях хранения.

Об этом заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко в эфире «Украина 24».

Так, он считает, что до конца следующего года все желающие вакцинироваться от коронавируса смогут это сделать, но среди населения нужно провести агитацию о важности и эффективности процедуры, потому что все еще есть люди, которые не считают вакцинацию необходимой.

«К сожалению, у нас еще есть люди, охваченные антивакцинной пропагандой, которые не хотят вакцинироваться. Нужно, чтобы максимальное количество людей вакцинировалось», — сказал академик.

Кроме того он отметил, что лучшим вариантом станет закупка вакцины от компании Moderna, потому что она не требует очень низких температур для хранения, как, например, вакцина Pfizer.

Сергей Комиссаренко о вакцинации с 3:28:19