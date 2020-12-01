СМИ заявили о проверке высказываний Навального на экстремизм. В СК РФ опровергают

В Москве (Россия) правоохранительные органы проверяют высказывания оппозиционера Алексея Навального на предмет наличия в них экстремизма.

Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает агентство ТАСС.

По словам источника, следователи не исключают, что утром 27 апреля, выйдя в эфир радиостанции «Эхо Москвы», политик призывал к насильственному изменению в России конституционного строя.

«В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — сказал собеседник СМИ.

Стенограмма соответствующего выступления Навального имеется на сайте радиостанции. В частности, оппозиционер тогда сказал: «Если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек, такую власть нужно точно (…) прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом». В этот момент ведущий отметил, что его визави не призывает, а рассуждает.

О сложившейся ситуации в своем Telegram-канале уже высказался главред «Эха» Алексей Венедиктов.

«Ну пересмотрел я эфир с Навальным, экстремизма там конечно нет — потому и более полугода никто претензий не предъявлял ему», — написал он.

Журналист считает, что перед силовиками стоит задача путем запугивания не допустить возвращения Навального в страну.

Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство не занимается проверкой высказываний оппозиционера Алексея Навального.