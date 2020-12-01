Упитанный кот застрял в домике и заставил Сеть хохотать

Не все коты обладают изяществом и грацией, которым так завидуют многие люди. Взять хотя бы главного героя этого ролика. Питомец, которому явно не мешало бы скинуть лишний вес, застрял в кошачьем домике, а все попытки выбраться из неловкого положения закончились провалом.

Хозяйка котика опубликовала курьёз, приключившийся с ее домашним любимцем, в Instagram. Ролик под названием «Не ненавидьте меня, я помогла ему сразу же, как закончила снимать» набрал более 700 тысяч просмотров.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни посмеялись над толстячком, а другие его пожалели:

Аххахаха, этот взгляд в конце из серии «тебе лучше спрятать свои тапки, стерва».

Бедная киса, хозяевам бы ее на диету посадить.

Такой жирненький пирожок.

В конце кот: «Видимо, теперь я буду жить так. Миску что ли принесите верхней половине!».

Вы бы лучше помогли, а не снимали его!