В Днепре водитель и пассажир иномарки избили двух мужчин из-за собаки

В Днепре на улице Софьи Ковалевской автомобилисты избили двух пешеходов.

Об этом сообщает Днепр Оперативный.

По предварительной информации, на проезжую часть выбежал домашний пес. Водитель иномарки, движущейся по дороге, пытался не сбить питомца и резко затормозил. После этого к автомобилю подбежали хозяева пса – двое мужчин. Они пытались вытащить водителя из салона и, когда автомобиль начал уезжать, разбили заднее стекло. После этого из транспортного средства вышли водитель и пассажир и избили двух днепрян.

Пострадавших мужчин с телесными повреждениями доставили в горбольницу №6.