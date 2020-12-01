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Львівську облраду вперше очолила жінка

01.12.2020

Головою Львівської облради стала Ірина Гримак (“Європейська солідарність”), колишня заступниця ексголови Львівської ОДА Олега Синютки.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Її кандидатуру підтримав 61 депутат з 82, які взяли участь в голосуванні. 

Іншим кандидатом на посаду голови облради був завідувач кафедри Львівської політехніки Йосиф Ситник (ВО “Свобода”) – за нього проголосували лише п’ять депутатів.

Лідер “Європейської солідарності”, п’ятий президент Петро Порошенко написав у своєму Facebook, що вже привітав Гримак з обранням. За його словами, політсила отримала 30,9% голосів і стала найбільшою фракцією ради.

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