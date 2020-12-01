Объявлена дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Новый Toyota Land Cruiser 300 представят уже в апреле. По данным японского сайта BestCar, об этом автопроизводитель уже сообщил своим дилерам.

Ранее, считалось, что новый Тойота Ленд Крузер 2021 появится только в сентябре. Известно, что внедорожник будет достигать 4970 мм в длину, 1985 мм в ширину и 1870 мм в высоту при колесной базе в 2970 мм.

Ожидаются версии на 5 и 8 мест. В салоне Toyota Land Cruiser 300 впервые появится виртуальная панель приборов.

На смену V8 придет 3,5-литровая турбированная шестерка на 420 л. с. от Lexus LS. Также ожидаются 3,3-литровый турбодизель и гибридная силовая установка, состоящая из 300-сильного бензинового V6 и электромотора на 180 л. с.