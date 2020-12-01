НАБУ розслідує справу проти Татарова, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро розслідує справу проти заступника голови ОП Олега Татарова, який заявив, що Артем Ситник не має права очолювати НАБУ.

Інформацію про це Цензор.НЕТ підтвердило джерело в правоохоронних органах.

Татарова підозрюють у фальсифікації у справі скандального забудовника, колишнього нардепа Максима Микитася. У НАБУ вважають, що він міг домовитися з Київським науковим дослідним експертно-криміналістичним центром МВС про написання позитивної експертизи для будівельної компанії «Укрбуд», яка належить Микитасю.

Перед тим, як отримати призначення в Офіс президента, Татаров займався приватною адвокатською практикою. Серед його клієнтів була компанія «Укрбуд» Микитася, якого підозрюють у розкраданні коштів на будівництві житла для Нацгвардії.

За даними джерела Цензор.НЕТ, слідчі НАБУ прослуховують розмови Татарова. Коли він дізнався про це, то звернувся по допомогу до глави ОП Андрія Єрмака. Але, не отримавши підтримки, виступив із заявою про те, що глава НАБУ Ситник нібито «не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і мусить піти».

Наступного дня Офіс президента заявив, що заява Татарова не відображає офіційної позиції Зеленського.