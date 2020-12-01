Итак. Карантин выходного дня был ошибкой. Очевидно. Факт.

3 уик-енда подряд псу под хвост для малого бизнеса.

Я знаю, сколько это стоит.

Знает ли какое-нибудь Министерство, экономики, например, сколько это стоит?

Знает ли налоговая сколько потерял бюджет?

Знает ли Президент эти цифры?

Они легко считаются.

Извините ни от кого не будет, я так понимаю?

«Профи» ж не извиняются?

Только полный локдаун разорвёт социальные связи.

3 недели полного локдауна.

Ок.

Полный локдаун правильно.

Равные ли кокурентные условия локдауна для бизнеса будут ?

Или Эпицентро-Велюрный?

Почему не с 1 декабря по 25 декабря?

Почему с 24 декабря по 15 января?

Думаете что на НГ люди не будут собираться ?

Вряд ли.

Ааа.

Я понял название интеллектуальный локдаун.

Зря так назвали.

Надо было назвать патриотический локдаун.

Мы б одели вышиванки, пели бы Гимн и кричали Слава Украине.

Хоть какая-то польза нации от Вас была, интеллектуальные Вы наши.

Это я не про нас.

Это я про наших руководителей принявших «интеллектуальное» решение.

(Я про сроки, про про*б карантина выходного дня, про провал медицины)

Где-то на IQ 55 решение.

Аж.

Да, забыл, а что там с компенсациями гражданам?

Я слышал денег нет, но надо держаться?

Вы ж скажите.

Мы будем.

Юрий Сапронов