У США випадки COVID-19 були ще до того, як їх почали виявляти в Китаї, – дослідження

Дослідники виявили, що перші зараження COVID-19 в США відбулися у грудні 2019. Науковці мають докази тому, що коронавірус поширювався в Америці ще до того, як перші випадки було виявлено в Китаї.

Про це повідомляє УП з посиланням на Bloomberg.

Дослідження, опубліковане 30 листопада, виявило 106 випадків інфікування COVID-19 із 7 389 проб крові, зібраних у донорів у дев’яти штатах США з 13 грудня по 17 січня.

“Результати цього звіту свідчать про те, що інфекції SARS-CoV-2 могли бути присутніми в США в грудні 2019 року. Раніше, ніж припускали попередньо”, – йдеться у публікації.

Повідомлення про таємничу пневмонію, що поширюється в китайському Ухані, вперше з’явилися в кінці грудня 2019 року. Після швидкого розповсюдження у місті протягом наступних тижнів хвороба поширилася у всьому світі, а перший випадок в США зареєстрували 19 січня.

Відкриття в статті дослідників з Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) підсилюють зростаюче розуміння того, що коронавірус тихо циркулював у всьому світі раніше, ніж було відомо до цього. Це може знову розпалити дискусію щодо витоків пандемії.

Це не перші дані, що свідчать про те, що вірус міг існувати або заражати людей за межами Китаю до 2020 року.

Встановлено, що пацієнт у Франції заразився вірусом після госпіталізації з грипоподібними симптомами в кінці грудня, що суперечить офіційній статистиці COVID-19, яка показує, що вірус дістався до країни через людей, які повернулися з Уханя наприкінці січня.

Дослідження CDC показало, що в західній частині США в середині грудня були поодинокі інфікування. Антитіла також були виявлені на початку січня в інших штатах до того, як стало відомо, що вірус занесли у ці місця.

Вчені зазначили, що малоймовірно, що ці антитіла були вироблені для приборкання інших коронавірусів, оскільки було виявлено, що 84 зразки мають нейтралізуючу дію, яка специфічна для SARS-CoV-2.

Вони також зазначили, що неможливо визначити ступінь зараження на державному та національному рівнях на основі зібраних зразків, а також чи передані випадки захворювання місцевим шляхом, чи пов’язані з подорожами.