СБУ зацікавилася депутатами із Закарпаття, які співали гімн Угорщини

Служба безпеки України ретельно перевіряє інформацію про можливі ознаки протиправної діяльності у діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади (село Сюрте Ужгородського району Закарпатської області).

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“21 листопада 2020 року під час складання присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини. Отримані Службою матеріали щодо цієї події наразі ретельно перевіряються”, – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що за результатами перевірки будуть вжиті відповідні заходи реагування.

Раніше народні депутати з фракції “Слуга народу” Віталій Безгін та Олександр Корнієнко просили Офіс генпрокурора та СБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про ймовірне скоєння новообраними депутатами Сюртівської сільської територіальної громади сукупності кримінальних правопорушень і негайно розпочати відповідне досудове розслідування.