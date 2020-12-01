Китай уличили в коронавирусном обмане — CNN

Достоверность файла подтвердили шесть независимых экспертов…

Китай существенно занижал статистику о пациентах с COVID-19 на начальной стадии пандемии.

Об этом сообщается в засекреченных документах, оказавшихся в распоряжении CNN, передает сегодня «Лента.ру».

Перед публикацией достоверность файла подтвердили шесть независимых экспертов.

Телеканал обратился за комментариями в МИД КНР, Национальную комиссию здравоохранения Китая, а также Комиссию здравоохранения провинции Хубэй, но представители ведомств не ответили.

Пакет документов передал осведомитель из Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй. По официальной версии, именно там была зафиксирована первая вспышка коронавирусной инфекции.

В состоящем из 117 страниц файле содержатся данные о ситуации в провинции с октября 2019-го по апрель 2020 года.

Собеседник CNN назвал себя патриотом, который хочет рассказать правду и отдать дань уважения коллегам, которые высказывались публично. Каким образом он получил документы, не сообщается.

Согласно файлу, Пекин уличили в значительном занижении данных о количестве инфицированных. Так, 10 февраля сообщалось о 2478 новых случаях по всей стране, в то время как лишь в провинции Хубэй их было зарегистрировано 5918.

Кроме того, на ранних этапах эпидемии, вопреки заверениям властей, выявляемость инфекции была крайне низкая, и сам процесс занимал много времени.

К примеру, в начале марта между проявлением первых симптомов и подтверждением диагноза проходило около 23 дней.

Также отмечается, что во время вспышки коронавируса в стране наблюдалась эпидемия гриппа, что создавало дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

В документе содержится информация и о том, что Пекину было известно о коронавирусе в начале пандемии, также раскрывается эффективность работы властей в условиях распространения инфекции.

«Судя по всему, был допущен целый ряд ошибок — и речь не только о тех, что могут произойти при столкновении с неизвестным вирусом, но и политических и бюрократических ошибках, связанных с тем, как с ним [коронавирусом] справлялись», — отметил отвечающий за освещение проблем глобального здравоохранения старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Янджон Хуанг.