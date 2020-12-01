«Введенный Кабмином карантин добил малый и средний бизнес. Хочу извиниться перед предпринимателями» — «слуга народа»

Введеный правительством «карантин выходного дня» дал очень сомнительные результаты в эпидемиологической ситуации, но точно добил малый и средний бизнес.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп «СН» Алексей Леонов.
«Единственное, что мне хочется сделать за три недели «карантина выходного дня» — это извинится перед предпринимателями…
Введеный Кабмином карантин дал очень сомнительные результаты в эпидемиологической ситуации, но точно добил малый и средний бизнес.
У меня все…» — заявил «слуга народа» Леонов.
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