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«Введенный Кабмином карантин добил малый и средний бизнес. Хочу извиниться перед предпринимателями» — «слуга народа»

01.12.2020

Введеный правительством «карантин выходного дня» дал очень сомнительные результаты в эпидемиологической ситуации, но точно добил малый и средний бизнес. 

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп «СН» Алексей Леонов.

«Единственное, что мне хочется сделать за три недели «карантина выходного дня» — это извинится перед предпринимателями…

Введеный Кабмином карантин дал очень сомнительные результаты в эпидемиологической ситуации, но точно добил малый и средний бизнес.

У меня все…» — заявил «слуга народа» Леонов.

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