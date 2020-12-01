Невестка Медведчука вылощила фото из ванной

Невестка известной телеведущей Оксаны Марченко и политика Виктора Медведчука – Екатерина Марченко – поделилась пикантным снимком из ванной.

Девушка позировала в одном халате и похвасталась перед подписчиками своими стройными ногами. Соблазнительное фото опубликовано на ее личной странице в Instagram.

На кадре Екатерина изображена без макияжа и с распущенными волосами, сидя на раковине.

Instagram Екатерины Марченко

«Утро бывает добрым», – подписала фото новоиспеченная супруга сына Оксаны Марченко Богдана.

Напомним, избранница 23-летнего Богдана Марченко – Екатерина – модель, фотограф и блогер. Пара поженилась 10 октября в Киеве. Праздник проходил в изысканном ресторане, а развлекали гостей известные звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, Макс Барских, Верка Сердючка с мамой, дуэт «Кролики» и пианист-виртуоз Евгений Хмара.

Instagram Екатерины Марченко