Во Львовской области женщина заявила, что ее изнасиловали и сбросили с пятого этажа полицейские

Изнасилование полицейскими или преднамеренная клевета на правоохранителей. Детективная история во Львовской области: там девушка выпала из окна пятого этажа и чудом выжила. А когда пришла в себя, начала утверждать, что ее пытали, потом изнасиловали и выбросили в окно местные полицейские. Те удивлены такими обвинениями, мол, людей с некоторыми названными фамилиями вообще не существует среди полицейских.

Об этом говорится 1 декабря во сюжете ТСН.

тель Саша. Сообщил, что Маша выпала с пятого этажа, она в реанимации», — говорит мать.

О происшествии сообщил знакомый женщины, дальнобойщик, с которым она имела отношения. Якобы она ему позвонила и сказала, что ей морально плохо, она не хочет жить. Когда он подъехал — женщина сидела на окне.

С ТСН Александр общаться на камеру не желает, за него рассказывает мать потерпевшей. Говорит: с окна после падения кто-то выглядывал.

Женщину госпитализировали в Стрыйскую больницу, спасли. За 5 дней доставили в больницу Ровно и тогда, говорит Светлана, дочь ей начала рассказывать, что ее изнасиловали полицейские. Назвала три фамилии и должности — в частности, якобы двое — руководители местного управления уголовного розыска. Откуда их знает дочь, которая работала в придорожном кафе, Светлана рассказывает версию дочери.

«Знает, потому что они «крышуют» там проституток в Стрые… Я ее спрашивала: «Доченька, как это произошло, как ты туда попала?». Она говорит: «Мама, мне стыдно», — рассказывает женщина.

Светлана написала заявление в полицию. Утверждает: на теле дочери следы, к тому же ссору в квартире якобы слышал пожилой мужчина, у которого Мария снимала жилье.

«Дед говорил: «Я был в комнате, на кухне были скандалы, крики: «Не трогайте меня». Он слышал посторонних», — говорит женщина.

Журналистам владелец дома рассказал противоположное: мол, в квартире никого, кроме Марии, в тот день не было.

Руководитель Стрыйского отдела полиции Николай Луговой рассказывает: сразу начали проверять эти данные и обнаружили, что первый человек, которого называет семья потерпевших, это действительно сотрудник полиции, но он же выезжал на вызов о падении женщины.

«Должность, на которую указывает потерпевшая, занимает полицейский, который в этот день был в командировке, другие — не существует вообще», — говорит Николай Луговой.

Сейчас пострадавшая находится в стабильном состоянии, говорят врачи. А вот провести медицинское исследование синяков и выяснить, была ли Мария действительно изнасилована, должны судебно-медицинские эксперты. Родные говорят, что обратились с таким заявлением в полицию несколько дней назад.

Антон Страшко