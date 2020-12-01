Лікарі порадили три напої для зниження тиску

Високий кров’яний тиск – небезпечний стан, попереджають лікарі. Він призводить до збільшення навантаження на серце і кровоносні судини. При відсутності лікування можуть виникнути серйозні наслідки для здоров’я, вважають медики.

Знизити тиск допоможуть кілька напоїв. Так, фахівці радять пити гранатовий сік. Він багатий дубильними речовинами і має потужні антиоксидантні властивості.

Дослідження показують, що антиоксиданти позитивно впливають на тиск і серце, пише Express.

Чай з квіток гібіскуса також корисний в боротьбі з гіпертонією, відзначають лікарі. Інгредієнт, що міститься в напої, також багатий антиоксидантами. За словами лікарів, продукт здатний позбавити від зайвого холестерину.

Крім того, недавнє дослідження підтвердило, що щоденне вживання чаю з гібіскуса протягом шести тижнів знизило тиск у дорослих з гіпертонією.

Чайний гриб, або комбуча, містить пробіотики, які підтримують баланс корисних бактерій в травній системі. Напій здатний також підвищити імунітет і настрій, кажуть лікарі. На їхню думку, пробіотики здатні поліпшити показники артеріального тиску і значно знизити його.